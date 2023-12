Was steht jetzt noch aus, Systena?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Systena-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (30) als auch der 25-Tage-RSI (30,69) bestätigen diese Einschätzung.

Auch in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Systena. Die Häufigkeit der Diskussionen war normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Die Anlegerdiskussionen über Systena waren in den letzten zwei Wochen neutral, ohne übermäßig positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Systena bei 284,51 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 297 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,39 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 derzeit einen Stand von 268,46 JPY, was einer Distanz von +10,63 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtnote "Gut" führt.

Insgesamt erhält die Systena-Aktie auf Basis des RSI, des Sentiments in den Social Media und der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.