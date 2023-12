Was steht jetzt noch aus, Swiss Life Holding - Registeredes?

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Life Holding":

Der aktuelle Sentiment und Buzz rund um die Swiss Life-Aktie ist positiv. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Diskussionsintensität im Internet zeigen eine starke Aktivität. Dies deutet auf eine gute langfristige Stimmungslage hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Veränderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Swiss Life eine Dividendenrendite von 5,21 % aus, was 1,08 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Swiss Life mit 584 CHF aktuell +2,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +4,91 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Swiss Life-Aktie liegt bei 54 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 41 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Swiss Life.