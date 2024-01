Was steht jetzt noch aus, SunHydrogen?

Die Sunhydrogen-Aktie hat sich in den letzten 50 Tagen um 40 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Im Gegensatz dazu ist die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage schlecht, da die Distanz zum GD200 bei -30 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Sunhydrogen derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Sunhydrogen-Aktie einen Wert von 40 für RSI7 und 54,55 für RSI25. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung des Gesamtrankings auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Sunhydrogen-Aktie gemessen, was zu einer negativen Gesamtbewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung der Sunhydrogen-Aktie auf Basis der technischen Analyse, Dividende, Relative Strength Index und Sentiment und Buzz.