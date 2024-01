Was steht jetzt noch aus, Stericycle?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine Schlüsselkennzahl zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen. Aktuell beträgt das KGV von Stericycle 64, was im Vergleich zum Durchschnittswert von 53 in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" zeigt, dass die Aktie fundamental überbewertet ist.

Die Dividendenrendite von Stericycle beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Stericycle-Aktie für die letzten 200 Tage bei 44,41 USD. Der aktuelle Schlusskurs von 47,7 USD weicht somit um +7,41 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus der langfristigen Sicht der Analysten ergibt sich eine neutrale Einschätzung der Stericycle-Aktie. Allerdings haben die jüngsten Bewertungen der Analysten zu einer insgesamt negativen Einschätzung geführt, da das durchschnittliche Kursziel bei 40 USD liegt, was einer erwarteten Performance von -16,14 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält die Stericycle-Aktie somit eine neutrale Bewertung von Seiten der Redaktion, basierend auf den fundamentalen, dividendenbezogenen, technischen und Analysten-Kriterien.