Was steht jetzt noch aus, Stelco?

Der Aktienkurs von Stelco hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 20,06 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,03 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Stelco eine Outperformance von +31,09 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -11,03 Prozent, und Stelco übertraf diesen Durchschnittswert um 31,09 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Stelco in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Stelco-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Daraus ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Stelco-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen führten, was auf kurzfristiger Betrachtungsbasis zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, liegt bei 47,25 CAD, was einem Abwärtspotential von -4,97 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 49,72 CAD. Daraus resultiert eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Stelco somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) für Stelco wird deutlich, dass der RSI7 aktuell bei 27,84 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Stelco überverkauft ist. Dadurch erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen im Vergleich und weist darauf hin, dass Stelco auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Stelco-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Stelco eingestellt waren. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Stelco daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Stelco somit von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.