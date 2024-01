Was steht jetzt noch aus, Star Equity Holdings?

Weitere Suchergebnisse zu "Star Equity Holdings":

Die Star Equity-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 89,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitsdienstleister" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert der Star Equity-Aktie aktuell bei 47,06. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch bei einer Betrachtung des RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein Wert von 67, was ebenfalls auf eine neutrale Positionierung hinweist. Insgesamt wird die Einstufung für die RSI daher als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Ebenso wurde keine signifikante Zunahme oder Abnahme der Diskussionen über das Unternehmen festgestellt. Daher erhält die Star Equity-Aktie in Bezug auf diese Faktoren ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Meinungen bezüglich Star Equity neutral waren. Allerdings wurde in den letzten zwei Tagen überwiegend negativ über das Unternehmen diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich, dass die Star Equity-Aktie sowohl aus finanzieller als auch aus sentimentaler Sicht aktuell als "Neutral" bewertet wird.