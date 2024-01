Was steht jetzt noch aus, Stanley Agricultural?

In den letzten zwei Wochen wurde Stanley Agricultural von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt kann daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden, so die Schlussfolgerung unserer Redaktion.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Stanley Agricultural keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Stanley Agricultural in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse konnte Stanley Agricultural in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,55 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,3 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +13,85 Prozent für Stanley Agricultural entspricht. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit 13,85 Prozent über dem Durchschnitt. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so schüttet Stanley Agricultural derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien. Der Unterschied beträgt 1,14 Prozentpunkte (0,8 % gegenüber 1,94 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.