Was steht jetzt noch aus, Smart Globe?

Der Aktienkurs von Smart Globe hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" deutlich besser entwickelt. Mit einer Rendite von 191,13 Prozent liegt Smart Globe um 196 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,89 Prozent verzeichnete, schneidet Smart Globe mit einer Rendite von 200,02 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Smart Globe Aktie aktuell bei 759,57 liegt, was 263 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 209 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb Smart Globe in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Smart Globe auf 0,27 HKD, was auch dem aktuellen Kurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Ebenso liegt der GD50 derzeit bei 0,27 HKD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse ist somit "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Smart Globe eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag von 10,53 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.