Was steht jetzt noch aus, Sinopharm?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sinopharm-Aktie beträgt aktuell 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 47,25 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sinopharm werden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie hat eine durchschnittliche Diskussionsaktivität gezeigt, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sinopharm in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Sinopharm eine Dividendenrendite von 4,32 % aus, was 0,25 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Sinopharm 21,7 HKD, während die Aktie selbst bei 20,6 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -5,07 %, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 19,63 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich eine Gesamtnote von "Neutral".