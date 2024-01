Was steht jetzt noch aus, Sino Biopharmaceutical?

Weitere Suchergebnisse zu "Sino Biopharmaceutical":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristige Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sino Biopharmaceutical. Der RSI7 liegt bei 60,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, wobei Sino Biopharmaceutical ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite der Sino Biopharmaceutical-Aktie im letzten Jahr um 13,13 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -17,8 Prozent, und Sino Biopharmaceutical liegt aktuell 12,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sino Biopharmaceutical liegt bei 29,35, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,74 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Sino Biopharmaceutical-Aktie bei 3,61 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 3,38 HKD liegt, was einer Abweichung von -6,37 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht die Differenz -2,31 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit wird die Aktie insgesamt auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.