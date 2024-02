Was steht jetzt noch aus, Silver X Mining?

Die Bewertung der Silver X Mining-Aktie bleibt neutral, da es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie um 24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von 20,83 Prozent eine negative Tendenz auf, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Silver X Mining diskutiert wurde. Die Anleger interessierten sich vor allem für negative Themen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Silver X Mining-Aktie auf Basis dieser Analysepunkte mit einem schlechten Gesamtrating bewertet.

