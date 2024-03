Was steht jetzt noch aus, Shockwave Medical Inc?

Die technische Analyse der Shockwave Medical-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 227,71 USD, während der letzte Schlusskurs bei 257,74 USD liegt, was einer Abweichung von +13,19 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (232,47 USD) wird mit einem Abweichung von +10,87 Prozent übertroffen. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie auf kurz- und langfristiger Basis.

Die Diskussionsintensität im Internet zeigt sich weniger aktiv, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen stabil, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, insgesamt also zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment hingegen war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung ist ebenfalls überwiegend positiv, da von insgesamt 18 Analysten 3 die Aktie als "Gut" einstufen, 2 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 266 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Insgesamt ergibt sich somit für die Shockwave Medical-Aktie eine positive Auswertung auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und der Analysteneinschätzung.