Was steht jetzt noch aus, Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfement?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Kriterium zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet hat ein KGV von 16,6, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,83 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,26 CNH, was einem Rückgang von 11,8 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 4,21 CNH eine negative Bewertung, jedoch nicht so stark wie der 200-Tages-Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben keine eindeutige Tendenz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet-Aktie in den letzten 12 Monaten um 14,67 Prozent über der durchschnittlichen Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung der Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet-Aktie aus fundamentalen, technischen und sentimentalen Gesichtspunkten.