Was steht jetzt noch aus, Shanghai Shibei Hi Tech?

Die Stimmung und Diskussionen im Zusammenhang mit der Shanghai Shibei Hi-tech Aktie wurden in den letzten Wochen genauer analysiert. Die Stimmung der Anleger hat sich verschlechtert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Ebenso wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich jedoch eine insgesamt positive Anleger-Stimmung. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Shanghai Shibei Hi-tech-Aktie in den letzten 200 Handelstagen auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Bewertung.

Betrachtet man den Relative Strength-Index (RSI), so ergibt sich eine neutrale Empfehlung für die Shanghai Shibei Hi-tech-Aktie. Der RSI7 beträgt 66,13 und der RSI25 beträgt 47,08, was zu einem Gesamtranking als "Neutral" führt.