Was steht jetzt noch aus, Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management?

Die Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,6 CNH verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 7,5 CNH lag, was einer Abweichung von -1,32 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bezogen auf die letzten 50 Handelstage liegt der Durchschnitt bei 8,02 CNH, während der letzte Schlusskurs um -6,48 Prozent darunter liegt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde bei Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie überkauft ist, basierend auf einem RSI von 74,51 Punkten auf 7-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 63,74, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflegesektor hat die Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,49 Prozent erzielt, was 23,96 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich liegt die Rendite bei 0,01 Prozent, wodurch die Aktie um 26,49 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.