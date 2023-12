Was steht jetzt noch aus, SentinelOne?

Das Anleger-Sentiment bezüglich Sentinelone basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich in den letzten zwei Wochen neutral verhalten haben. In den letzten Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen im Fokus der Anleger befunden. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sentinelone-Aktie liegt bei 30, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (12,34) eine überverkaufte Situation, wodurch die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Sentinelone insgesamt 15 Analystenbewertungen, wovon 9 positiv, 6 neutral und keine negativ ausfielen. Kurzfristig wird die Aktie als "gut" eingestuft, jedoch prognostizieren Analysten ein Abwärtspotenzial von -29,82 Prozent, was zu einer "schlecht" Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von +62,16 Prozent, was zu einer "gut" Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was eine weitere "gut" Bewertung nach sich zieht.

Insgesamt wird Sentinelone anhand des Anleger-Sentiments, des RSI, der Analysteneinschätzungen und der technischen Analyse mit einer "neutral" Bewertung eingestuft.