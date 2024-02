Was steht jetzt noch aus, Sensata?

Die technische Analyse der Sensata-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 38,02 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 34,25 USD liegt deutlich darunter, was eine negative Bewertung der Aktie zur Folge hat. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, ergibt sich ein ähnlicher Wert von 35,25 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis als neutral eingestuft.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Sensata in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Andererseits wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine gute Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als schlecht bewertet.

Der Relative Strength-Index ergibt eine neutrale Bewertung für die Sensata-Aktie, sowohl für den RSI7 als auch den RSI25.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Sensata als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 9,12 insgesamt 73 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung". Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

Sensata kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sensata jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sensata-Analyse.

Sensata: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...