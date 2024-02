Was steht jetzt noch aus, Seedo?

Die Diskussionen über Sativus Tech in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. Laut unserer Redaktion gibt es weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie von Sativus Tech als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Aktie wird daher auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sativus Tech-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,22 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,0752 USD liegt, was einer Abweichung von -65,82 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,14 USD unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Sativus Tech derzeit überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch ist der RSI25 bei 67,78, was bedeutet, dass das Unternehmen hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend wird Sativus Tech in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet, während die technische Analyse und der Relative Strength Index zu einer "Schlecht"-Einstufung führen.