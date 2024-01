Was steht jetzt noch aus, Screaming Eagle Acquisition?

Weitere Suchergebnisse zu "Screaming Eagle Acquisition Corp":

Die Stimmung unter den Anlegern war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen in sozialen Netzwerken hervorgeht. Nur an einem Tag dominierte die negative Kommunikation. In jüngster Zeit haben sich die Anleger auch verstärkt positiven Themen rund um das Unternehmen Screaming Eagle Acquisition gewidmet. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie positiv bewertet und eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment abgibt.

In technischer Hinsicht zeigt die aktuelle Kursentwicklung der Screaming Eagle Acquisition-Aktie eine "Neutral"-Signal. Der aktuelle Kurs von 10,59 USD liegt 1,92 Prozent über dem GD200 (10,39 USD). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 10,56 USD, was einem Abstand von +0,28 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Durchschnittswerte aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 60, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Für Screaming Eagle Acquisition wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.