Was steht jetzt noch aus, Save Foods?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Save Foods beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 44,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI für Save Foods liegt bei 49,25, was ebenfalls zu einer "Neutral" Einstufung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei Save Foods. In den vergangenen Wochen dominierten jedoch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Save Foods verläuft aktuell bei 4,03 USD, während der Aktienkurs selbst bei 1,88 USD liegt, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 weist mit 2,17 USD eine Differenz von -13,36 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat und auch die Rate der Stimmungsänderung eher negativ war, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.