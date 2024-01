Was steht jetzt noch aus, Sartorius?

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Der Aktienkurs von Sartorius verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,47 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt Sartorius um 5,99 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -7,41 Prozent, und Sartorius liegt aktuell 6,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sartorius-Aktie zeigt einen Wert von 65 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis von 41,56 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit wird die Aktie auf Basis des RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Sartorius wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Sartorius-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der 200-Tage-Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt eine positive Abweichung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Sartorius auf Basis der technischen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

