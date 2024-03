Was steht jetzt noch aus, Sang Hing Holdings Intl?

Die Sang Hing-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,07 HKD erreicht, während ihr eigener Kurs bei 0,065 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -7,14 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt ebenfalls 0,07 HKD, was auch zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Sang Hing war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Sang Hing-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (49,15) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Sang Hing.

Die Diskussionen im Internet über Sang Hing zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer Gesamtbewertung des Stimmungsbilds als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum spürbar, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.