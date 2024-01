Was steht jetzt noch aus, Saibu Gas?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen normiert. Der RSI von Saibu Gas liegt bei 28,57 und wird daher als "Gut" eingestuft. Für den RSI25 beläuft sich der Wert auf 35,07, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung bei Saibu Gas festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1984 JPY nur um +1,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit +3,71 Prozent eine ähnliche Abweichung auf und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Saibu Gas in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend ergibt die Gesamtbewertung für Saibu Gas ein "Neutral"-Rating.