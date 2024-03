Was steht jetzt noch aus, Safety Godown?

Die Aktie von Safety Godown wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 2,01 HKD bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1,92 HKD, was einem Rückgang von 4,48 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,96 HKD ergibt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Safety Godown. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Safety Godown nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sicherheitslager-RSI beträgt 57,89, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,92, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Die Stimmung und Meinungen in den sozialen Medien über Safety Godown waren neutral, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Basierend auf diesen Faktoren kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Aktie von Safety Godown in Bezug auf die Stimmung als neutral eingestuft werden muss.