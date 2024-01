Was steht jetzt noch aus, SBI Insurance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Sbi Insurance-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 40. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,09 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Sbi Insurance-Aktie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Sbi Insurance auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Sbi Insurance diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Sbi Insurance-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 1057,19 JPY. Der letzte Schlusskurs von 1040 JPY weicht davon um -1,63 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1066,36 JPY nahe dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf dieser kurzfristigeren Basis.

Bei der Betrachtung der längerfristigen Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Sbi Insurance eher durchschnittlich und gering sind. Dies führt erneut zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Sbi Insurance-Aktie.