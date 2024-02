Was steht jetzt noch aus, Rubicon?

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Rubicon, ein Unternehmen aus dem Bereich Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, wird derzeit von Analysten als überbewertet eingestuft. Grund dafür ist das hohe aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 198,96, welches über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Rubicon eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,75 USD einen Abstand von -31,82 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 1,1 USD aufweist. Dies führt zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung. Jedoch ist der Abstand zum GD50 mit +5,63 Prozent positiver, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für Rubicon ist ebenfalls neutral. In den sozialen Medien wurde zuletzt überwiegend negativ über die Aktie diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Rubicon, sowohl in Bezug auf fundamentale Kriterien, Dividendenpolitik, technische Analyse als auch das Anleger-Sentiment. Dies spiegelt sich in der Gesamtbewertung "Neutral" wider.