Was steht jetzt noch aus, Ross Stores?

Die Analyse von Ross Stores, Inc. (ROST) basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter die Kommunikation im Netz, die technische Analyse, die Dividendenpolitik und der Branchenvergleich des Aktienkurses.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse deutet auf eine positive kurzfristige Einschätzung hin, da der Kurs von 136,42 USD um 8,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls positiv eingestuft, da die Distanz zum entsprechenden gleitenden Durchschnitt 20,28 Prozent beträgt.

Die Dividendenrendite von 1,15 Prozent liegt 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Dividendenrendite wird in diesem Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gebracht.

Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,93 Prozent erzielt, was 20,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -12,27 Prozent, wobei Ross Stores um 31,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse damit eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz, eine positive technische Analyse und eine negative Dividendenpolitik, jedoch eine positive Bewertung im Branchenvergleich.