Was steht jetzt noch aus, Rio Tinto ADR?

Die Dividende von Rio Tinto liegt derzeit bei 6,01 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,22 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,21 Prozent. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Rio Tinto-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5204,91 GBP, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4997 GBP lag, was einem Unterschied von -3,99 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (5224,23 GBP) weist eine geringe Abweichung von -4,35 Prozent auf. Daher wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rio Tinto liegt aktuell bei 35,52, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) wird ein Wert von 66 erreicht, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, während die Anzahl der Beiträge eine höhere Aufmerksamkeit für das Unternehmen zeigt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Rio Tinto daher für diese Stufe ein "Gut".