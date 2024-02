Was steht jetzt noch aus, Renault?

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Das Sentiment und der Buzz spielen eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Renault in den letzten Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist. Dies führt zu einer Einschätzung von "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Entwicklung gezeigt, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für Renault führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Renault-Aktie eine Rendite von 21,79 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Automobile"-Branche verzeichnete im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, während Renault mit 21,79 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Renault beträgt 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der Automobilbranche. Daher erhält die Dividendenpolitik von Renault eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Renault liegt bei 4, was im Vergleich zu Werten aus der Automobilbranche (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet wird Renault daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.