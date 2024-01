Was steht jetzt noch aus, Renault?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Renault liegt bei 72,95, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 44,74 und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Renault in den sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung von Diskussionen der letzten beiden Wochen ergab überwiegend positive Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Dies zeigt sich auch in den berechenbaren Handelssignalen aus den sozialen Medien, wo 1 "Schlecht"-Signal und 5 "Gut"-Signale identifiziert wurden.

Aus technischer Sicht wird die Renault derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 36,08 EUR, während der Aktienkurs bei 36,37 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,8 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 35,77 EUR, was einer Abweichung von +1,68 Prozent entspricht. Dies führt zusammengefasst zur Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite der Renault-Aktie beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Renault-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.