Was steht jetzt noch aus, Rational?

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Die Rational-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Rational als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz entspricht dabei weitgehend der üblichen Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Insgesamt wird die Rational-Aktie in diesem Bereich als neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Rational diskutiert wurde. Positiven Themen standen negative Themen gegenüber, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt negative Themen im Fokus der Anleger standen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie insgesamt eine schlechte Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rational mit einem Wert von 38,87 deutlich höher ist als das Branchenmittel von 33,59, was auf eine Überbewertung hinweist. Aufgrund dieses Wertes wird die Rational-Aktie als schlechte Empfehlung eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Rational-Aktie in Bezug auf die Dividendenrendite, das Sentiment und den Buzz im Netz, sowie die fundamentale Analyse schlechter abschneidet als der Branchendurchschnitt. Daher erhalten Anleger eine schlechte Bewertung und sollten dies bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.