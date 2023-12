Was steht jetzt noch aus, Qiming Information?

Der Aktienkurs von Qiming Information hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 35,45 Prozent erzielt, was über 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Software"-Branche betrug die mittlere Rendite in diesem Zeitraum 18,87 Prozent, und auch hier hat Qiming Information mit 16,57 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Qiming Information mit einer Ausschüttung von 0,33 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,6 %. Die Differenz beträgt 0,27 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Qiming Information haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion und im Stimmungsbild festgestellt wurden, erhält das Unternehmen in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Qiming Information liegt derzeit bei 94,02 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt keine Überkauftheit oder Überverkauftheit, weshalb Qiming Information hier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.