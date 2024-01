Was steht jetzt noch aus, QDM International?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Wertentwicklung von Qdm von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral" zu.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Aktivität und die Stimmungsänderung bei Qdm beobachten und auswerten. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qdm bei 264, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister (KGV von 99,76) überdurchschnittlich hoch ist. Aus fundamentaler Sicht wird Qdm daher als überbewertet eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Qdm derzeit bei 10,8 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 11,2 USD erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 23,93 USD, was einem Abstand von -53,2 Prozent entspricht und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral" für Qdm.