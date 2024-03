Was steht jetzt noch aus, Pva Tepla?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Pva Tepla wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 63,43 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25-Wert liegt bei 52,2, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Pva Tepla eine Rendite von -11,16 Prozent, was mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,93 Prozent, während Pva Tepla mit 27,09 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pva Tepla mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, was zu einem geringeren Ertrag von 1,85 Prozentpunkten führt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Pva Tepla bei 21,56 EUR und ist damit +1,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt +14,13 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" für die Aktie führt.