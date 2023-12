Was steht jetzt noch aus, Protagenic Therapeutics?

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Die Protagenic Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,59 USD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 0,86 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -45,91 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Hinsichtlich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt dieser aktuell bei 0,82 USD. Der letzte Schlusskurs liegt daher auf ähnlichem Niveau (+4,88 Prozent). Basierend auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Protagenic Therapeutics war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und an insgesamt zwei Tagen negative Diskussionen ausblieben. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet wird.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Protagenic Therapeutics nicht festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die aktuelle Dividendenrendite für Protagenic Therapeutics beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Somit erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.