Was steht jetzt noch aus, Petroleo Brasileiro - Petrobras?

Die technische Analyse der Petroleo Brasileiro zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs sich auf 16,37 EUR beläuft, während der aktuelle Kurs bei 16,1 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 -1,65 Prozent beträgt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 15,36 EUR, was einer Distanz von +4,82 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes hat es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Petroleo Brasileiro in den sozialen Medien gegeben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt jedoch, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Petroleo Brasileiro derzeit eine Dividendenrendite von 2,29 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,08 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.