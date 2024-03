Was steht jetzt noch aus, Performance Food?

Der Aktienkurs von Performance Food hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von 39,12 Prozent erzielt, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies zeigt eine sehr gute Entwicklung der Aktie, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite von Performance Food mit 47,27 Prozent ebenfalls deutlich darüber, während die Branche selbst auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,15 Prozent kommt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Von Analysten wird die Performance Food-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 4,52 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist Performance Food derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,86 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.