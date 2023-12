Was steht jetzt noch aus, PepsiCo?

Die Anleger-Stimmung bei Pepsico ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders stark diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Eine Analyse der sozialen Medien ergab ein Gut-Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten sind 6 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 197,88 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 17,15 Prozent steigen könnte. Aufgrund dessen erhalten Analysten eine "Gut"-Empfehlung für Pepsico.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pepsico liegt bei 45,18, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,51, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse wird derzeit ein "Schlecht"-Rating aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses (GD200) von 178,22 USD vergeben, was zu einer Abweichung von -5,22 Prozent führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 165,53 USD, was einer Abweichung von +2,04 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

