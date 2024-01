Was steht jetzt noch aus, Paypoint?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Paypoint derzeit bei 493,54 GBP liegt, während der Aktienkurs bei 516 GBP liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +4,55 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt derzeit 508,92 GBP, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +1,39 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung als "Neutral" vergeben.

Auf den sozialen Medien gibt es vermehrt positive Diskussionen über Paypoint, was auf eine positive Anlegerstimmung hindeutet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser positiven Einschätzungen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Paypoint eine Dividendenrendite von 7,23 % aus, was 1,22 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,01 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der mögliche Mehrgewinn höher ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Die Aktivität in Bezug auf Paypoint ist unterdurchschnittlich, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die langfristige Stimmungslage als "Schlecht" eingestuft.