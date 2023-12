Was steht jetzt noch aus, Paltac?

Die Paltac-Aktie hat sich in den letzten Tagen um +0,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -1,74 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Paltac wurden über einen längeren Zeitraum betrachtet, und es ergibt sich eine durchschnittliche Aktivität sowie eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen und entspricht somit einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich für Paltac in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Des Weiteren wird der Relative Strength Index (RSI) für Paltac betrachtet. Sowohl der 7-Tage-RSI (58,64 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (60,99) zeigen an, dass Paltac weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und über Paltac wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Paltac auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Neutral" bewertet.