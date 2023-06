Was steht jetzt noch aus, Pacific Biosciences of California?

Für die Aktie Pacific Biosciences Of California stehen per 07.06.2023, 08:27 Uhr 13.68 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Pacific Biosciences Of California zählt zum Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Pacific Biosciences Of California auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Pacific Biosciences Of California zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Pacific Biosciences Of California. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Pacific Biosciences Of California daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Pacific Biosciences Of California von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Für Pacific Biosciences Of California liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Pacific Biosciences Of California aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 13,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (13,62 USD) könnte die Aktie damit um -0,88 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Pacific Biosciences Of California-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.