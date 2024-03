Was steht jetzt noch aus, P10?

Weitere Suchergebnisse zu "P10":

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien rund um die Aktie von P haben sich in den letzten vier Wochen nicht signifikant verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was darauf hindeutet, dass in jüngster Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für P liegt bei 27,87, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daher wird sie als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was auf eine neutralere Situation hinweist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Insbesondere in den letzten Tagen standen positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie der P bei 10,35 USD, während der Aktienkurs selbst bei 8,09 USD liegt, was einen Abstand von -21,84 Prozent bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von -8,69 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis beider Zeiträume eine Gesamtbewertung von "Schlecht".