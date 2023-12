Was steht jetzt noch aus, Nordic Asia Investment 1987 AB?

Die Nordic Asia Investment-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 3,55 SEK 25,58 Prozent unter dem GD200 (4,77 SEK) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 3,85 SEK, was zu einem Abstand von -7,79 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes wurde eine durchschnittliche Aktivität festgestellt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nordic Asia Investment-Aktie liegt bei 61,9, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beträgt 57,65 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage.

In den sozialen Medien wurde die Nordic Asia Investment-Aktie in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die Nordic Asia Investment-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz, dem Relative Strength Index und der Anleger-Stimmung.