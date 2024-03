Was steht jetzt noch aus, Nnit AS?

Derzeit wird die Aktie von Nnit A- aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 331, was bedeutet, dass die Börse 331,43 Euro für jeden Euro Gewinn von Nnit A- zahlt. Dies ist 603 Prozent mehr als der Branchendurchschnitt von 47. Daher erhält die Aktie auf Grundlage des KGV eine Bewertung von "Schlecht".

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz um die Aktie wurde festgestellt, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet neutral ist. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie von Nnit A- hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral bewertet. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Nnit A- auf 86,06 DKK geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 104,4 DKK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +21,31 Prozent und zum GD50 +9,63 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.