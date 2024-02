Was steht jetzt noch aus, Nippon Gear?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Nippon Gear liegt bei 81,93, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,16 und wird als "neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Nippon Gear festgestellt werden. Daher wird das Kriterium mit "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Nippon Gear eine Bewertung von "neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch hier zeigt sich bei Nippon Gear weder eine besonders positive noch negative Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nippon Gear-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 449,03 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 624 JPY liegt, was einer Differenz von +38,97 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (569,32 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+9,6 Prozent), was zu einer weiteren "guten" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also für die Nippon Gear-Aktie eine positive Bewertung im Hinblick auf die technische Analyse.