Was steht jetzt noch aus, Newfield Resources?

Die Newfield-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,22 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,1 AUD, was einem Rückgang von 54,55 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,11 AUD liegt mit einem Schlusskurs unter dem Durchschnitt (-9,09 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Deshalb wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Newfield-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Beim 25-Tage-RSI wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Stimmung und Diskussionsintensität rund um die Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen.

Insgesamt erhält die Newfield-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht eine "Neutral"-Bewertung.