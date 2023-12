Was steht jetzt noch aus, New Times Energy?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien und setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Die RSI der New Times Energy-Aktie für die letzten 7 und 25 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der New Times Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen aktuellen Wert von 0,1 HKD, was einem Unterschied von -24 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,076 HKD entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,08 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von New Times Energy liegt bei einem Wert von 5 und damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 49,4. Aus fundamentalen Kriterien ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von New Times Energy mit -27,18 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite mit 25,82 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich eine neutrale bis negative Bewertung der New Times Energy-Aktie.