Was steht jetzt noch aus, Nera Telecommunications?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Nera Telecommunications von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die trendfolgenden Indikatoren zur technischen Analyse zeigen, dass die Nera Telecommunications derzeit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,08 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,076 SGD liegt, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine andere Bewertung, nämlich ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Nera Telecommunications festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion ergab keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls mit "Neutral" honoriert.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Underperformance von -14,04 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche und 13,75 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.