Was steht jetzt noch aus, Napco Security?

Napco Security hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Outperformance von +15,7 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu lag die mittlere Rendite im "Informationstechnologie"-Sektor bei 491,86 Prozent, wobei Napco Security 477,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird das Unternehmen in dieser Kategorie neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es bei Napco Security in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wurde als neutral bewertet, während die Diskussion über das Unternehmen eine höhere Aufmerksamkeit erfahren hat, was zu einer guten Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Napco Security beträgt 30, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 77 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen daher derzeit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine gute Einschätzung.

Hinsichtlich der Dividende liegt Napco Security mit einer Ausschüttung von 0,99 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11147,51 %) deutlich niedriger und wird daher als schlecht bewertet.