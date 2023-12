Was steht jetzt noch aus, Nadex?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nadex bei 1029 JPY liegt, was einer Entfernung von -3,02 Prozent vom GD200 (1061,08 JPY) entspricht. Dies signalisiert neutral aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1081,96 JPY. Dies führt zu einem Abstand von -4,89 Prozent und ebenfalls zu einem neutralen Signal für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung, und zuletzt war die Aktie von Nadex Thema in den sozialen Medien. Dort wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Die Diskussionen der letzten Tage kreisten besonders um positive Themen, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nadex liegt bei 66,07 und wird daher als neutral eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,49 und bestätigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Nadex in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. In den letzten vier Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Nadex aufgrund der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und der Online-Diskussionen.